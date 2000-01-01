Глава Шмот: Почему фараон хотел уничтожить только мальчиков?
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Да здравствует любавический ребе король мошиах во веки веков!!!
Рубрику ведет раввин Даниэль Булочник
В нашей недельной главе «Шмот» рассказывается о том, как «повелел фараон всему своему народу, говоря: Всякого сына новорожденного бросайте в реку, а всякую дочь оставляйте в живых». Есть такие, которые спрашивают: «А для чего фараон упомянул о том, что дочерей следует оставлять живыми? Ведь фараон был заинтересован уничтожить только мальчиков. Для чего же он упомянул, что девочек надо оставлять живыми?»
Ребе объясняет, что этот указ оставлять девочек живыми является частью указа истребить всех еврейских детей. Мальчиков фараон хотел уничтожить физически, а девочек духовно. Поэтому и сказал фараон: «А всякую дочь оставляйте в живых». (На иврите словосочетание «оставляйте в живых» обозначается одним словом «техаюн», которое можно перевести дословно «давайте им жизнь»). То есть, давайте девочкам жизнь по-египетски. Пускай получают египетское образование и таким образом уничтожится их (Б-жественная) душа. Ведь духовная смерть намного страшнее, чем физическая. Этот же способ (уничтожения) упоминается и у мальчиков: «Каждого новорожденного мальчика бросайте в реку». Река (Нил) считалась одним из идолопоклонническим служением Египтян. Фараон хотел уничтожить еврейских детей, бросая их в идолопоклонничество; мальчиков физически, а девочек духовно. Ребе продолжает объяснять, что отсюда мы учим очень важное указание по поводу воспитания еврейских детей: Есть такие родители, которые смотрят на своих соседей и видят, что соседские дети получают прекрасное образование; становятся врачами, адвокатами и т.д. В самом крайнем случае они (дети) могут стать чистильщиками обуви. А если отправить ребёнка учиться в йешиву, то что из него выйдет? Тунеядец, который даже обувь почистить не сумеет! Таким родителям необходимо сказать, что Всевышний посылает заработок и пропитание всему живому на земле! И если родители исполнят волю Его: «И внушай их сынам твоим, и говори о них, сидя в доме твоем и идя дорогою, и ложась и поднимаясь» (молитва «Шма Исраэль» — «Слушай Израиль»), то естественно Всевышний выполнит все просьбы, обращённые к Нему! И как был отменён указ фараона духовной силой еврейских женщин, которые несмотря на все страхи и угрозы смогли родить поколение праведников, дав этим духовную силу для освобождения из Египта, так и сегодня, находясь в изгнании, нельзя считаться с «указами фараонов», а есть обязанность воспитать наших детей настоящими евреями. Исполняя это, мы удостоимся в самом скором времени встретить праведного Мошиаха!
Никогда не откладывайте добрые дела
Рабби Йоэль Сиркис (БАХ) был знатоком всех аспектов Торы, включая эзотерику и устройство всех духовных миров. Одним из его учеников, был шестидесятилетний богач, по имени Йоселе а-Гвир. Он обладал настолько глубокими знаниями, что мог преподавать, что он часто и делал, но в первую очередь он был преданным учеником великого учителя, рабби Сиркиса. И, всегда, в великой радости, исполнял все, о чем тот просил, без малейшего промедления… почти всегда. Однажды, в теплый, летний день, в синагогу БАХа пришел очень расстроенный еврей, по имени реб Шая, и попросил о встрече с раввином. Ему сказали, что ему придется подождать, и он тут же начал изливать свое наболевшее сердце любому, кто готов был слушать. Он жил в близлежащем городке, и зарабатывал на жизнь тем, что вел таверну, принадлежащую местному барону. Несколько дней назад, барон заявился в таверну, и объявил, что удваивает месячную ренту. И что если, реб Шая не внесет деньги в ближайшие дни, он выгонит его вместе со всей семьей. Реб Шая сходил с ума от беспокойства. Что будет с женой и его семью детьми? Времени так мало, а денег нет! Что делать?! Добрые люди посоветовали обратиться к рабби Сиркису. Через некоторое время, ему было разрешено войти в комнату раввина. Он вошел, и рассказал свою историю, на что БАХ ответил: «Иди к моему верному ученику, Йоселе а-Гвиру. Скажи, что я послал тебя. Он должен побеседовать с бароном. Он может тебе помочь». Реб Шая, покинул БАХа, на ногах у него выросли крылья, а в душе огромная надежда. Надо только найти этого Йоселе, и все будет в порядке! Придя в особняк реб Йоселе, он нашел его пакующим огромные тюки в телеги — он уезжал на большую ярмарку в Кракове. Если он сейчас поедет к барону, он может потерять на этом день или два, чего он абсолютно не может себе позволить, т.к. это причинит огромный ущерб его торговле. Все просьбы, уговоры и плач реб Шаи, не принесли никаких результатов. Йоселе повторил несколько раз: «Друг мой, любезный, не надо беспокоиться! Доходы человека определяются в Рош а-Шана, и никакая спешка не поможет. У тебя не хватает веры в Б-га! А без веры в Б-га жизнь не имеет смысла даже в таверне». Йоселе пожал руку реб Шае, и отправился на ярмарку. Тяжело себе представить, что ожидало реб Шаю дома. Крики его жены слышал весь город: «Что?! Ты ему позволил уехать?? Почему ты не сказал ему, что все очень срочно? Ты сказал ему, что осталось всего несколько дней? Что будет с нашими детьми? Если это преданный ученик БАХа, тебе надо было вернуться к его учителю, и сказать, чтобы он заставил его поехать! Тупица! Все, теперь нас выгонят!» И так это продолжалось беспрерывно, на протяжении трех дней. Как только ярмарка закончилась, реб Йоселе не вернулся домой. Он не забыл реб Шаю, и, прямо с ярмарки отправился в имение барона, будучи абсолютно уверенным, что еще не поздно, и что ему удастся уговорить барона оставить ренту прежней. И он, конечно же, был прав. Барон немедленно его принял, в великой радости. Они посидели, пропустили пару стаканчиков водки, поговорили о делах, ну и, самое главное, это то, что ему удалось уговорить его не только оставить ренту прежней, но даже понизить ее. Оттуда он немедленно отправился к реб Шае, чтобы сообщить ему хорошие новости. Будучи еще на достаточном расстоянии от таверны, он услышал душераздирающие крики его жены. Как только он вошел, и рассказал добрые новости, она немедленно успокоилась. Ее благодарности просто не было предела, и она даже пообещала впредь никогда не кричать на мужа.
Но это не конец истории. Прошли годы, и реб Йоселе покинул этот мир. Через несколько дней он пришел во сне к своему учителю. Он сказал, что ему было разрешено рассказать БАХу, что с ним произошло, когда он поднялся, а БАХ, в свою очередь, должен передать это другим. Когда его душа вознеслась наверх, она оказалась в длинной очереди, ожидающих суда. Как только кто-то представал перед судьями, массы белых ангелов, а так же чудовищные ангелы зла, созданные добрыми, или злыми поступками, выступали за или против данной души. Когда пришла его очередь, процедура не заняла слишком много времени, поскольку за ним числилось огромное количество добрых дел, и он успел помочь, при жизни, очень многим людям. Но, как только его собрались препроводить в рай, огромное духовное создание преградило ему путь. «Кто ты, и почему ты меня останавливаешь?» — спросил я. На что ангел ответил: «Я — то доброе дело, которое ты сделал для реб Шаи много лет назад. Помнишь, как ты заступился за него перед бароном? Фактически ты спас ему жизнь. Но ты не сделал это незамедлительно, и это повлекло страшнейшее расстройство и огорчение жене реб Шаи, а теперь мне велено задержать тебя на столько времени, на сколько ты отложил твой разговор с бароном, из-за поездки на ярмарку. Ты должен был сказать себе то, что ты сказал реб Шае: доходы человека определяются в Рош а-Шана. И знать, что твои доходы не пострадали бы, если б ты немедленно отправился к барону. Всевышний не обязан был даровать Тору, сопровождая все это чудесами. Но тогда Тора была бы подобна заповеди, исполненной реб Йоселе в нашей истории. Она была бы действительна на некоторое время, но никогда не была бы совершенной. Суть Торы заключается в том, что это абсолютная истина, до мельчайших деталей. Б-г, Создатель, в действительности даровал ее нам. Каждое слово Торы — это выражение желаний Творца. Б-г никогда не раскрывал своих желаний никакому другому народу ни до, ни после Синая. И что Б-г — властелин всего мироздания. Это — абсолютная правда, и придет день, когда это осознают все. Но, пока что, даже, если результаты не очевидны, Тора совершенна и наделяет нас силами, когда мы с радостью учим, и исполняем все, что в ней сказано настолько, что мы тоже становимся совершенными. Король Давид сказал в Псалмах: «…закон Б-га совершенен, успокаивает душу, свидетельство Б-га верно, делает оно мудрым простака».
Видео-уроки Р. Даниэля Булочника сейчас можно посмотреть на YOUTUBE, Facebook и odnoklassniki, написав в поиске по-русски его имя.
Желаем приятного просмотра.
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