12.01 10:52 MIGnews.com

Свидание с “Несчастным случаем” - уже совсем скоро!

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Встреча с любимой группой, на концерте которой последний раз был много лет назад, почти так же трогательна, как встреча с близким человеком после долгой разлуки. Группа “Несчастный случай” последний раз приезжала с гастролями в Израиль более 10 лет назад. Именно поэтому поклонники группы, коих в Израиле очень много, с нетерпением ждут этой даты!Свидание состоится 23 января, в клубе Ридинг 3 в Тель Авиве!Что же интересного произошло с группой “Несчастный случай” за последние годы? Выпущены новые студийные альбомы, отсняты новые клипы, получены престижные награды, проведены юбилейные туры по поводу 30-ти и 35-ти летия.Одним из важнейших событий в жизни команды “Несчастный случай” стала постановка спектакля «В городе Лжедмитрове» в 2019 году. Это история о жизни в полном аномалий и странностей наукограде, где «Несчастный случай» и его музыканты становятся полноправными героями фантасмагорического действа.Сценарий и песни для для спектакля написал Алексей Кортнев. Режиссёром-постановщиком выступил Максим Виторган, главные роли исполнили Сергей Белоголовцев, Кристина Бабушкина и участники группы «Несчастный случай».Как же команде удается так долго оставаться в боевом состоянии? Сам Алексей Кортнев считает, что это происходит не только потому, что группа все это время продолжает свою концертную деятельность, но и благодаря теплым и дружеским отношениям внутри команды.Ну и немаловажным фактором является то, что вся команда вместе и каждый член команды по отдельности занимался все эти годы разнообразными вещами - театром, рок-н-роллом, музыкой для кино, телевидения. Кроме того, у многих членов команды есть свои собственные бизнесы - гитарист Роман Мамаев, например, печет один из лучших хлебов в Москве, Павел Мордюков является креативным директором большого рекламного агентства. То есть, у каждого есть своя насыщенная и интересная жизнь вне группы - поэтому когда команда собирается на репетициях перед концертами, им очень интересно друг с другом, а когда команда выходит на площадку - им есть, что отдать зрителям!Всем, кто ждет встречи с любимой группой и всем, кто хочет приобщиться к этому замечательному жанру, в котором каждое слово и каждая нота будоражат воображение, каждая песня - маленький спектакль с завязкой, кульминацией, развязкой, каждый концерт - зажигательное шоу, которое никого и никогда не оставляет равнодушным!Воспользуйтесь этим счастливым случаем и устройте себе музыкально-интеллектуальный праздник!Несчастный случай” во главе с Алексеем Кортневым всего с одним концертом в Израиле!23 января в клубе Ридинг 3 в Тель АвивеИнформация предоставлена продюсерской компанией Bard PRoductions.