Barcelona Guitar Trio & Dance – страстная музыка любви!
Фламенко - это больше, чем танец и музыка. Это история, наполненная любовью, яркими эмоциями и желанием чувствовать себя свободным от условностей и жестких рамок.
А расскажут ее Barcelona Guitar Trio & Dance! Виртуозы испанской гитары и танца дадут всего два концерта в Хайфе и Тель-Авиве. Для того, чтобы увидеть настоящую душу Испании, необязательно покупать билеты на самолет. Фламенко едет в Израиль.
Удивительно, но у слова «фламенко» есть точная дата рождения. В 1785 году испанский драматург Хуан Игнасио Гонсалес дель Кастильо впервые дал такое определение такому древнему и страстному танцу, а ведь он существует более 10 веков, на протяжении которых менялась не только культура Испании, но и сам танец. Под влиянием мавров и цыганской культуры зарождается фламенко — искусство на стыке культур.
Дальше история ведет нас в испанские таверны и пивные. Именно здесь местные начинают исполнять чувственный танец, привлекая к нему все больше внимания. Пока фламенко существует только для узкого круга людей. Но примерно в середине XIX века стиль выходит на улицу.
А далее танец ждет профессиональная сцена. Фламенкологи отмечают, что пик жанра приходится на вторую половину XIX века. Но век танца был быстротечен. История его, наполненная страданиями и болью, осталась на задворках.
Приравнять фламенко к низкопробному искусству не позволили Федерико Гарсия Лорка и Мануэль де Фалья. С их легкой подачи в 1922 году состоялся первый фестиваль андалусского народного пения, где звучали любимые многими испанцами мелодии. Годом ранее фламенко стало частью русского балета благодаря Сергею Дягилеву. Он организовал представление для парижской общественности, чем помог стилю выйти за пределы Испании.
Что представляет собой фламенко сейчас? Стремление объединять в себе различные культуры никуда не исчезло, как и основа фламенко — чувственность и страсть. Фламенко — это искусство, в котором равноценное значение принадлежит трем составляющим: танцу (байле), песне (канте) и гитарному сопровождению (ток).
Услышать виртуозов испанской гитары Мануэля Гонсалеса, Хавьера Колла, Луиса Робиско, увидеть Каролину Моргадо, одну из выдающихся танцовщиц фламенко, которая в прошлом выступала в составе знаменитого ансамбля Хоакина Кортеса - «короля фламенко» и Хосе Мануэля Альвареса, одного из лучших исполнителей фламенко в Испании, можно 20.12 в Хайфе и 21.12 в Бейт а-Опера Тель-Авив.
Всего два выступления в лучших испанских традициях, полных эмоций и страсти!