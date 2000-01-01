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Пол Маккартни написал детскую книгу | Фото:12.09 07:08   MIGnews.com

Пол Маккартни написал детскую книгу

Легендарный музыкант Пол Маккартни, будучи обычным дедушкой, поделился своим опытом в новой детской книге "Hey, Grandude!". Хотя название отсылает к одной из самых известных песен The Beatles, "Привет, Джуд", оно вдохновлено прозвищем, данное Маккартни одним из его восьми внуков.

"Один из них назвал меня так однажды", - сказал он группе школьников на презентации в лондонском книжном магазине в пятницу.

Издатели Puffin описывают книгу как дикое и чудесное приключение с магическим поворотом, вдохновленным собственным опытом Маккартни, после рождения внуков.


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