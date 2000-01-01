11.09 15:29 MIGnews.com

Электрик нашел кинжал из бронзового века по пути на работу

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В минувшие выходные электрик по имени Ахмад Насер Яссин случайно обнаружил исторические артефакты, которым 4500 тысячи лет. Ахмад ехал по грунтовой дороге на холмах около деревни Арраба в западной Галилее. Он должен был провести электричество в одном из домов селения, однако по пути его взгляд привлекли предметы, торчащие из скалистого склона у дороги.Этот склон оказался местом захоронения, относящимся к бронзовому веку. В нем находилось острие кинжала и посуда из этой исторической эпохи. К сожалению, многие предметы были уничтожены при ремонтных работах."Это было похоже на ручку. Но я думал о работе и продолжал ехать, может быть 10 или 20 метров", – сказал Яссин Haaretz. Но затем он понял, что вполне возможно обнаружил нечто значимое. Ахмад вернулся, поднял предметы и, стряхнув грязь, увидел тайник с сосудами и кинжалом.Осознав всю важность находки, Яссин попытался дозвониться в Управление древностей Израиля, но в тот день департамент был закрыт. Тогда, позвав сына на помощь, он осторожно достал пять древних глиняных сосудов и клинок."Я продолжал звонить в IAA, чтобы найти кого-то", – говорит электрик. Только через два дня ему перезвонили и похвалили за то, что он не продал артефакты, а дождался звонка из департамента. "Нет никаких сомнений в том, что там была пещера для захоронения, – говорит Нир Дистелфельд из IAA в интервью для Haaretz. – И сосуды, и кинжалы были захоронены вместе с мертвецом".