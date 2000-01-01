12.08 06:13 MIGnews.com
Нацистская символика в компьютерных играх возвращается
В Германии разрешено использовать нацистскую символику в видеоиграх. Сообщение опубликовала рейтинговая организация USK (Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle).
Условие демонстрации символики - в играх нацизм должен быть представлен в негативном ключе, пишет Stuttgarter
.
Сейчас в ФРГ использование символики антиконституционных организаций карается тюремным заключением на срок до трех лет или штрафом. Видеоигры станут исключением.
Поделиться
Все по теме
Комментарии