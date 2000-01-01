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Нацистская символика в компьютерных играх возвращается 12.08 06:13   MIGnews.com

Нацистская символика в компьютерных играх возвращается

В Германии разрешено использовать нацистскую символику в видеоиграх. Сообщение опубликовала рейтинговая организация USK (Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle).

Условие демонстрации символики - в играх нацизм должен быть представлен в негативном ключе, пишет Stuttgarter.

Сейчас в ФРГ использование символики антиконституционных организаций карается тюремным заключением на срок до трех лет или штрафом. Видеоигры станут исключением.


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