Украденное в Париже творение Banksy нашли в Италии
Работу уличного художника Бэнкси, украденную в начале 2019 года из парижского концертного зала "Батаклан", была обнаружена итальянскими карабинерами.
Рисунок был создан в память о жертвах теракта 13 ноября 2015 года.
Граффити было найдено после проведенных прокурором региона в сотрудничестве с полицией и французскими следователями расследований. В четверг прокуратура столицы Абруццо города Аквила обещают сообщить подробности, пишет CNN.
На граффити изображена девочка в белой одежде, которая скорбит о жертвах трагического события.