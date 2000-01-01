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Украденное в Париже творение Banksy нашли в Италии 11.06 15:10   MIGnews.com

Украденное в Париже творение Banksy нашли в Италии

Работу уличного художника Бэнкси, украденную в начале 2019 года из парижского концертного зала "Батаклан", была обнаружена итальянскими карабинерами.

Рисунок был создан в память о жертвах теракта 13 ноября 2015 года.

Граффити было найдено после проведенных прокурором региона в сотрудничестве с полицией и французскими следователями расследований. В четверг прокуратура столицы Абруццо города Аквила обещают сообщить подробности, пишет CNN.

На граффити изображена девочка в белой одежде, которая скорбит о жертвах трагического события.


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