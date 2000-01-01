Нетаниягу: Израиль восстановит ограничения при одном условии
В Израиле будут восстановлены карантинные ограничения, если продолжится рост числа зараженных смертоносным коронавирусом COVID-19.
Соответствующее заявление сделал премьер-министр Биньямин Нетаниягу на пресс-конференции в четверг, 11 июня.
"У меня хорошие и менее хорошие новости. Хорошие касаются состояния нашей экономики – у нас есть первые признаки того, что экономика начинает восстанавливаться. Однако проблема все еще не решена, положение людей, затронутых кризисом, – это настоящее бедствие, и мы не перестаем с ним бороться. Израильская экономика восстанавливается", – сказал Нетаниягу.
Он отметил, что правительство старается предпринять ряд шагов, чтобы облегчить израильтянам трудности, которые вызваны оставшимися ограничениями.
"Наименее хорошие новости – уровень заболеваемости. Когда мы ввели ограничивающие меры, она начала снижаться, а когда у нас было около 20 пациентов и меньше в день – мы открыли экономику и сняли ограничения. Но количество зараженных начало расти. Если такая тенденция продолжится, мы будем вынуждены восстановить ограничения", – добавил он.
Глава правительства также добавил, что в мире уже заражено более семи миллионов человек, свыше 400 тысяч – скончались от коронавируса.
"Вирус не сдается! Он уважает лишь тех, кто придерживается правил. Поэтому я могу сказать, что благодаря решениям, которые мы приняли вовремя, и благодаря вашему сотрудничеству, граждане Израиля, мы предотвратили распространение чумы. Если мы будем и дальше придерживаться правил, то сможем продолжать открытие экономики, культуры, сможем вернуть нашу жизнь почти к тому состоянию, в котором она была раньше", – сказал Нетаниягу.
Премьер-министр призвал граждан и дальше соблюдать все карантинные предписания министерства здравоохранения: носить маски, придерживаться правил социального дистанцирования и соблюдать правила гигиены.
Также глава правительства поблагодарил президента США Дональда Трампа за то, что тот принял решение о введении санкций против сотрудников Международного уголовного суда (МУС) в Гааге.
По словам Нетаниягу, МУС уже давно занимается "охотой на ведьм" (любимое выражение Трампа, – ред) в отношении Израиля и Штатов, и игнорирует вопиющее нарушение прав человека в таких странах, как Иран.
Ранее стало известно, что "кабинет коронавируса" решил вновь поделить Израиль на "красные зоны", где растет количество зараженных. В указанных местах будут действовать более строгие карантинные ограничения, за выполнением которых будет следить полиция.
По информации СМИ, первые "красные зоны" будут объявлены, вероятнее всего, на юге Тель-Авива, где проживают иностранные рабочие, а также в нескольких бедуинских деревнях в Негеве. Также "кабинет коронавируса" распорядился повысить уровень информированности населения о путях распространения COVID-19 и мерах, помогающих остановить пандемию.