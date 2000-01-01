11.05 10:01 MIGnews.com

Пол Маккартни не приедет в Израиль

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Легендарный музыкант и один из основателей группы "The Beatles" Пол Маккартни сообщил, что не приедет в Израиль для участия в церемонии вручения "Премии Фонда Вольфа" в области искусства. Певец и композитор пояснил, что не может приехать в Израиль из-за своего напряженного графика.Об этом говорится в официальном заявлении музыканта."Мне очень приятно, и я благодарен за то, что меня выбрали лауреатом премии Вольф. Для меня, безусловно, это большая честь быть включенным в список величайших художников, создателей, ученых и авторов современной истории. Но из-за моего рабочего графика, я должен сообщить, что не смогу прибыть [в Израиль] в указанное время", - заявил Маккартни.Отметим, что Премия Фонда Вольфа – одна из самых престижных международных наград, которая с 1976 года вручается выдающимся деятелям науки и искусства.