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Шалом, это Бритни! Поп-принцесса обратилась к израильтянам 11.05 14:52   MIGnews.com

Шалом, это Бритни! Поп-принцесса обратилась к израильтянам

Поп-звезда Бритни Спирс обратилась к своим израильским фанатам, продемонстрировав минимальное знание иврита и напомнив о ее близящемся концерте, который состоится 3 июля в тель-авивском парке Яркон.



"Шалом, это Бритни Спирс! Я в восторге от возможности впервые выступить в Израиле. Жду не дождусь", - говорит певица на видеоролике, опубликованном 8 мая.

Стоит отметить, что если выступивший в Израиле Джастин Бибер открыл летний концертный сезон, то Бритни Спирс, однозначно, станет самой яркой звездой, которая посетит Еврейское государство этим летом.

Напомним, что, кроме них, израильтян порадуют Aerosmith, Smokie, Pet Shop Boys, Radiohead, Род Стюарт, Том Джонс и некоторые другие звезды всемирного масштаба.
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