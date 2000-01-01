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`Смоуки` возвращаются в Израиль с 4 концертами 11.04 19:19   MIGnews.com

"Смоуки" возвращаются в Израиль с 4 концертами

Прославившиеся своим суперхитом про Элис британские рокеры из группы Smokie сообщили новость, которая, несомненно, порадует израильских любителей эстрады 70-80-ых – в рамках своего всемирного турне они дадут несколько концертов в Израиле.

В частности рокеры выступят 27 октября в Международном конференц-центре Хайфы, на следующий день – в столичном Международном конференц-центре, а 30 и 31 октября состоятся два их концерта в концертном зале "Гейхал ха-Тарбут" имени Ф. Р. Манна в Тель-Авиве.



Помимо уже упомянутой "Living Next Door to Alice", зрители услышат такие хиты, как "Lay Back in the Arms of Someone", "If You Think You Know How to Love Me", "Needles and Pins" и "I'll Meet You at Midnight".

Стоимость билетов варьируется от 199 до 499 шекелей.
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