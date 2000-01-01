10.12 07:40 MIGnews.com

Натан Щаранский объявлен лауреатом премии Genesis

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Легендарный правозащитник Натан Щаранский объявлен лауреатом премии Генезис 2020 годаПремия в $1 миллион будет передана благотворительным организациям10 декабря 2019 , Иерусалим – Сегодня всемирно известный правозащитник, диссидент и общественный деятель Натан Щаранский был объявлен лауреатом премии ‟Генезис” 2020 года. Награда отмечает его выдающиеся заслуги в борьбе за права человека, политические свободы и служение еврейскому народу. Премия будет вручена лауреату на торжественной церемонии в Иерусалиме 18 июня 2020 года.Ежегодная премия ‟Генезис” в размере 1 миллион долларов США присуждается с 2013 года за выдающиеся профессиональные достижения, вклад в развитие человеческой цивилизации и приверженность еврейским ценностям.Натан Щаранский стал восьмым лауреатом премии. По сложившейся традиции, лауреат передаст премию некоммерческим организациям на благотворительные проекты.