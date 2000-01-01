10.12 17:00 MIGnews.com

Школьникам в Израиле прочитали доклад о плоской Земле

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В одной из центральных школ Израиля студентам прочитали лекцию о том, что Земля плоская, сообщает Ynet.Выпускник технологической средней школы Amit Bar Ilan в Гиват-Шмуэль Матан Городиш выступил перед девятиклассниками это учреждения с докладом о плоской Земле.Городиш рассказал сайту Ynet, что это не первый раз, когда он выступал в образовательном учреждении с этой презентацией, он уже успел прочитать лекцию в поселении Элькана на Западном Берегу. "Учителя попросили нас, выпускников школы, обогатить программу, поэтому я предложил свой материал и меня пригласили в школу. Реакция была потрясающей. Через полчаса после лекции дети задавали все новые и новые вопросы. Они были в восторге", - сказал он.Доктор Лиат Бен Давид из учебного подразделения института Вейцмана назвала эту презентацию "шарлатанством". "Когда возникает вакуум, начинают распространяться шарлатанство и невежество", - сказала она.Однако администрация школы подчеркнула, что лекция не является обязательной, и что ученики спорили с докладчиком. Министерство образования, в свою очередь, назвало это "внешней лекцией, заказанной школой" и что она противоречит "научной концепции ведомства".