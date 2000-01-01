Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Школьникам в Израиле прочитали доклад о плоской Земле | Фото:10.12 17:00   MIGnews.com

Школьникам в Израиле прочитали доклад о плоской Земле

В одной из центральных школ Израиля студентам прочитали лекцию о том, что Земля плоская, сообщает Ynet.
Выпускник технологической средней школы Amit Bar Ilan в Гиват-Шмуэль Матан Городиш выступил перед девятиклассниками это учреждения с докладом о плоской Земле.

Городиш рассказал сайту Ynet, что это не первый раз, когда он выступал в образовательном учреждении с этой презентацией, он уже успел прочитать лекцию в поселении Элькана на Западном Берегу. "Учителя попросили нас, выпускников школы, обогатить программу, поэтому я предложил свой материал и меня пригласили в школу. Реакция была потрясающей. Через полчаса после лекции дети задавали все новые и новые вопросы. Они были в восторге", - сказал он.

Доктор Лиат Бен Давид из учебного подразделения института Вейцмана назвала эту презентацию "шарлатанством". "Когда возникает вакуум, начинают распространяться шарлатанство и невежество", - сказала она.

Однако администрация школы подчеркнула, что лекция не является обязательной, и что ученики спорили с докладчиком. Министерство образования, в свою очередь, назвало это "внешней лекцией, заказанной школой" и что она противоречит "научной концепции ведомства".


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
17:16
Отчет: 42% израильских семей живет в перерасходе
17:07
Атака в метро Санкт-Петербурга:организатору дали пожизненное
16:40
Зариф: INSTEX может стать оперативным
16:38
Яир Голан: либо воюйте с ХАМАСом, либо договаривайтесь
16:29
Исламский джихад: не идет и речи о перемирии с Израилем
16:05
Арабы отвергают роль религии в политике
16:00
Аббас призвал к всеобщим выборам в ПА в следующем году
15:48
Извержение вулкана в Новой Зеландии: число жертв достигло 8
15:40
Лапид отказался от ротации - Нетаниягу зовет на переговоры
15:40
Иранский финансовый коллапс: продажи нефти упали на 70%
15:27
Сирия станет иранским Вьетнамом
15:10
В Нидерландах снижен уровень террористической угрозы
15:04
Ушла из жизни вокалистка Roxette Мари Фредрикссон  
14:48
Депутат от Ликуд: иммунитет - право каждого депутата
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus