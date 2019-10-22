10.10 21:10 MIGnews.com

Алексей Иващенко «Самый лучший в мире я»

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22/10/19, в Натании в галерее «Aль Ха Цук» состоится концерт известного исполнителя авторской песни Алексея Иващенко, "Самый лучший в мире я".Имя Алексея Иващенко хорошо известно не только любителям авторской песни, – он одинаково свободно чувствует себя в самых разных жанрах, от мюзикла до джаза. Алексей – автор множества любимых в народе песен (и в соавторстве с Георгием Васильевым, и сольно), гитарист со своим особым, узнаваемым стилем, соавтор и сопостановщик мюзикла «НОРД-ОСТ», продюсер и актёр мюзикла «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО», автор русских текстов к мюзиклу «ЗВУКИ МУЗЫКИ», «ПРИЗРАК ОПЕРЫ», «ПОЮЩИЕ ПОД ДОЖДЕМ», «РУСАЛОЧКА», «ЗОЛУШКА», «ПРИВИДЕНИЕ». Его голосом говорят по-русски многие зарубежные актёры – и Хью Грант, и Робин Уильямс, и Джереми Айронс, и даже Брюс Уиллис.В своё время творчество Алексея Иващенко и Георгия Васильева взорвало привычную стилистику авторской песни. Одними из первых они начали использовать в этом жанре сложные гармонии и необычные приёмы игры на гитаре – до сих пор гитаристы-любители ломают головы и пальцы, пытаясь подобрать их песни.А на рубеже веков они точно так же перевернули привычные представления о жанре мюзикла, написав и поставив «НОРД-ОСТ» - первый в России спектакль, который шёл на сцене ежедневно в течение года.В концерте Алексея прозвучат и старые, хорошо знакомые композиции, и совсем новые песни. Будут исполнены также песни, написанные для музыкального театра.Особое место в концерте занимают «Переводы с иностранного» - песни зарубежных авторов, переведённые Алексеем на русский язык. Ну, и не обойдется без сюрпризов…Стоимость билета: 100 шек.Фотограф - Avdey (Алексей Викторович Даев).