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Далай-лама выпустит музыкальный альбом 11.06 01:23   MIGnews.com

Далай-лама выпустит музыкальный альбом

Далай-лама анонсировал выход дебютного музыкального альбома "Inner World", который выйдет в его 85-й день рождения, 6 июля.

У альбома уже появился свой сайт и аккаунты в соцсетях. В него войдет 11 треков. В записи «Inner World» приняла участие ситаристка Анушка Шанкар (номинантка на «Грэмми», дочь Рави Шанкара и сестра Норы Джонс).

Продюсерами записи выступили ученица Далай-ламы Джунел Кунин и Чарльз Голдстак. Говорят, что основная идея принадлежала Кунин, которая работала над проектом целых пять лет. Автором музыки выступил ее супруг Эйбрахам Кунин.

Альбом будет представлять из себя сборник учений и мантр, положенных на музыку. "Compassion" (Сострадание) - одна из самых известных буддистских молитв. Как считает Далай-лама, музыка может помочь людям понять, что истинный источник счастья - добросердечность.

В настоящее время уже вышел первый сингл "Compassion".



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