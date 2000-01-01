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Умер `Бэтмен 60-ых` Адам Уэст 11.06 04:49   MIGnews.com

Умер "Бэтмен 60-ых" Адам Уэст

Исполнитель роли Бэтмена в одноименном американском сериале 1960-х годов актер Адам Уэст скончался в США в возрасте 88 лет, сообщила телерадиокомпания Би-би-си со ссылкой на его родственников.

По словам представителя актера, он умер в Лос-Анджелесе от лейкемии.

Помимо роли Бэтмена актер также известен тем, что озвучивал одного из персонажей американского анимационного ситкома "Гриффины".

Американский сериал "Бэтмен", основанный на комиксах компании DC, шел в эфире телеканала ABC два с половиной сезона — с января 1966 года по март 1968 года. Всего было отснято и показано 120 серий "Бэтмена".
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