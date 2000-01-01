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BDS требует унизить Израиль на Евровидении 10.05 19:35   MIGnews.com

BDS требует унизить Израиль на Евровидении

Даже если академический бойкот Еврейского государства и бойкот товаров из поселений особого эффекта не дали, а в некоторых странах Европы даже были запрещены на законодательном уровне, израилененавистники не думают останавливаться, призвав не голосовать за Израиль на "Евровидении".

Напомним, что Еврейское государство в этом году представляет победитель четвертого сезона конкурса песни "Следующая звезда" ("Ха-Кохав ха-Ба") Имри Зив с песней I Feel Alive ("Я чувствую себя живым"). Он выступит во втором полуфинале, который состоится в киевском Международном выставочном центре 11 мая.



Но в соцсети Facebook появилась группа с "говорящим" названием "Бойкот Израиля на Евровидении - НОЛЬ за песню израильского апартеида".

"Мы – группа израильтян. На этой неделе европейцы, а также австралийцы, получат шанс рассказать Израилю, что они думают о притеснениях и лишениях палестинцев, а также выразить солидарность с палестинскими заключенными в связи с их голодовкой. На "Евровидении" мы должны дать ноль очков песне израильского апартеида!" - гласит опубликованное требование группы.

Они призвали нанести "большой удар во имя справедливости и человеческого достоинства", не выходя из гостиной.

"Если вас беспокоят такие вещи, как справедливость, свобода, права человека и просто человеческая порядочность, вы должны принять участие в процессе телеголосования на "Евровидении". Все, что вам нужно – оценивать различные песни на свое усмотрение, позаботившись о том, чтобы песне израильтян достался большой жирный ноль", - пишут сторонники бойкота.

Признавая, что песня Имри Зива восхитительна, они называют это "красотой, прикрывающей отвратительное уродство – уродство угнетения, лишения и убийства".
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