11.03 00:46 MIGnews.com

Умер актер "Звездных войн" и "Игры престолов"

Поделиться

Все по теме

Комментарии





В воскресенье, 8 марта, во Франции скончался проживавший там в течение последних 18 лет 90-летний знаменитый шведский актер Макс фон Сюдов.Известность актер получил снявшись в фильме культового шведского режиссера Ингмара Бергмана “Седьмая печать” (1957), где исполнил роль рыцаря, который во время эпидемии чумы сыграл шахматную партию с самой Смертью. После этого фон Сюдов сыграл в таких известных фильмах как “Земляничная поляна”, “Лицо”, “Девичий источник”, “Час волка” и многих других.Массовый зритель знает актера по “Звездным войнам” и сериалу “Игра престолов”.Последней работой актера стала роль во французско-бельгийском фильме “Курск” (2018), посвященном произошедшей в 2000 году катастрофе российской подводной лодки “Курск”.