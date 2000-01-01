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flickr 10.03 20:29   MIGnews.com

В США снимут сериал о победе Трампа на выборах

Телеканал HBO снимет мини-сериал президентских выборах в США в 2016 году. Картина поведает о противостоянии двух главных кандидатов предвыборной гонки: бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон и миллиардера Дональда Трампа.

Сообщается, что продюсером сериала выступить американский актер Том Хэнкс. Имена исполнителей главных ролей, название и дата пока держат в тайне, пишет Reuters.

Однако известно, что проектом будет заниматься команда, выпустившая телефильм "Игра изменилась". В основу сюжета лягла тема выборов в 2008 году. Кандидата от республиканцев Сару Пэйлин сыграла Джулианна Мур.
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