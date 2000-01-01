10.03 18:55 MIGnews.com

"Список Шиндлера" продадут на аукционе за крупную сумму

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Копия документа "Списка Шиндлера" выставлена на продажу американским аукционным домом Moments in Time. Предполагается, что лот уйдет с молотка за $2,4 млн. Об этом сообщает газета The Guardian со ссылкой на представителя аукционеров Гэри Цимета.Всеми известный "Список Шиндлера" представляет собой документ немецкого предпринимателя Оскара Шиндлера, который спас сотни (1200 человек) евреев от ужасной смерти в нацистских лагерях.Гэри Цимет заявил, что раритет – это копия документа, снятая под копирку с оригинала, переданного нацистам. Данный экземпляр хранился у племянника помощника Оскара Шиндлера – Ицхаку Штерну. Помщник во время Второй мировой набивал на печатной машинке имена евреев, которые были спасены благодаря Шиндлеру."Я был поражен, когда впервые взял в руки этот документ", - сказал Цимет.Также он подчеркнул, что есть потенциальные покупатели, которые проявили невероятный интерес к документу.Последние годы своей жизни великий человек провел в полной нищете, выживая на пособия еврейских организаций и подарки спасенных им людей. Оскар Шиндлер умер в Хильдесхайме 9 октября 1974 года.Немецкого предпринимателя похоронили на католическом кладбище на горе Сион в Иерусалиме.