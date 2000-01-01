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Поклонники кино назвали самый величайший фильм всех времен 10.06 01:34   MIGnews.com

Поклонники кино назвали самый величайший фильм всех времен

Поклонники кино назвали самый величайший фильм всех времен. Опорос был поведен журналом Empire с участием 20 тысяч человек. Первое место заняла кинокартина режиссера Френсиса Копполы "Крестный отец".

Легендарный фильм был снят в 1972 году с не менее легендарным актером Марлоном Брандо в главной роли.

Вторую строчку занимает лента "Звездные войны: Эпизод 5 – Империя наносит ответный удар"(1980).

На третьей позиции оказался "Темный рыцарь" (2008).

В первую десятку также попали "Побег из Шоушенка", "Криминальное чтиво", "Славные парни", "Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега", "Челюсти", "Властелин колец: Братство Кольца".
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