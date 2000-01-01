Из-за Галь Гадот "Чудо-Женщину" запретили Тунис и Алжир
Тунис и Алжир встали в один ряд с Ливаном в "доблестной борьбе" со всем израильским, запретив новый голливудской супергеройский блокбастер "Чудо-Женщина" из-за того, что исполнительница главной роли и экс-"Мисс Израиль" Галь Гадот служила в израильской армии.
Напомним, что в свое время, актриса, как и большинство израильтянок отслужила два года в ЦАХАЛе.
Как пишет Jerusalem Post, еще в начале этой недели Ассоциация молодых юристов Туниса в судебном порядке потребовала запретить кино, назвав Гадот, ни много ни мало, " сионисткой-чемпионкой". В результате государство встало на сторону истецов, и национальную премьеру "Чудо-Женщины", которая была запланирована на 8 июня, отменили.
К слову, с местного сайта покупки билетов в кинотеатры tiklik.tn все сеансы "Чудо-Женщины" тоже пропали.
К слову, а в Алжире предпремьерный показ "Чудо-Женщины" был запланирован в рамках фестиваля "Ночь кино" в ближайшее воскресенье, 11 июня. Как сообщает Variety, в результате петиции, фильм отказались показывать, обосновав это якобы "административными вопросами, связанными с правами на показ". Организаторы фестиваля, конечно же, обещают возобновить сеансы после решения этих проблем.
Стоит отметить, что по "случайному стечению обстоятельств" петиция "Non! Pas en Algeria", что в переводе на русский значит "Нет! Не в Алжире", обрела популярность как раз после того, как фильм запретили в Ливане.
Напомним, что, как уже сообщалось, аналогично планирует поступить и Иордания. Другие страны Ближнего Востока, такие как Египет, Марокко и ОАЭ пока никакие санкции в отношении "Чудо—Женщины" вводить не планируют.