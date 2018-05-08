Адвокат Полански грозит Американской киноакадемии судом

По словам адвоката Харланда Брауна, киноакадемия обязана была дать право режиссеру обжаловать решение до исключения.
Адвокат Полански, написал в письме к президенту Академии Джону Бэйли, что его клиенту отказали в возможности обжаловать решение организации. "Я пишу вам это письмо, чтобы избежать ненужного судебного разбирательства. Полански имеет право потребовать от вашей организации следовать принятым процедурам, а также защиты закона штата Калифорния. Вы обязаны предоставить ему справедливое слушание", - написал Браун.
Он также выразил надежду, что академия захочет избежать судебного процесса и предложит "начать сначала".
Сам Полански, по словам адвоката, назвал членов киноакадемии "кучкой лицемеров", поскольку в 2003 году они стоя аплодировали, когда он получал "Оскар" за фильм "Пианист".
Согласно информации издания, 84-летний режиссер угрожает подать в суд на Академию киноискусств и наук по поводу исключения из состава, утверждая, что он не получил "справедливого слушания".
Напомним, Полански был признан виновным в изнасиловании 13-летней девочки в 1977 году, признал себя виновным, был заключен в тюрьму на 42 дня, а затем был отправлен на испытательный срок в рамках сделки о признании вины перед тем, как убежать из страны, узнав, что судья планирует отменить сделку о признании.