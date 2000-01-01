Каннский кинофестиваль открылся на Лазурном берегу Франции

По знаменитой парадной лестнице в главный зал Каннского дворца были приглашены подняться более трех тысяч гостей.
В первый фестивальный вечер их ждала премьера семейной драмы "Все знают" (Todos lo saben) иранского режиссера Асгара Фархади с Пенелопой Крус и Хавьером Бардемом в основных ролях.
Уточняется, что в этом году возгравляет жюри голливудская актриса Кейт Бланшет.
В состав жюри также вошли французская актриса Леа Сейду, канадский режиссер Дени Вильнев, американская актриса Кристен Стюарт, французский режиссер Робер Гедигян, китайский актер Чанг Чен, певица из Бурунди Хаджа Нин, американская сценаристка Ава Дюверней, российский режиссер Андрей Звягинцев.
Согласно вступившим в силу новым правилам фестиваля, до премьеры в большом зале дворца фильм не будет показан на предварительных просмотрах для прессы.
В Канны со всей территории департамента Приморские Альпы стянуты силы полиции и жандармерии, численность которых держится в секрете.
Под контроль на ближайшие две недели взяты аэропорты региона, по мере необходимости будут вводиться временные ограничения на доступ в воздушное пространство. Также безопасность гостей обеспечивают 12 патрульных кораблей.
Отметим, что конкурсная программа продлится 12 дней и завершится 19 мая. За это время жюри будет представлена 21 картина, участвующая в основном конкурсе.