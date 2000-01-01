09.05 15:11 MIGnews.com

Выставка фотопортретов ветеранов открыта в Кнессете

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В рамках мероприятий, посвященных Дню Победы, в Кнессете открылась сегодня (9.05) выставка под названием "Я выжил в той войне". До того, как приехать в Кнессет, выставка была представлена сразу в трех городах Израиля: Ашкелоне, Бат-Яме и Хадере.Речь идет о десятках фотопортретов ветеранов и участников Второй мировой войны, запечатленных в двух вариантах – старые фотографии военных лет и современные, где уже пожилыми людьми они живут в Израиле. Таким образом, зрителю открывается своего рода мост через время, через судьбы людей и их героическое прошлое.Выставка, организованна мемориалом Яд Вашем при поддержке благотворительного фонда Генезис. Идея организаторов заключается в том, чтобы показать, что в суете нашей повседневной жизни, мы могли и не заметить или попросту не знать, что рядом с нами живут настоящие герои.По свидетельству сотрудников мемориала Яд Вашем, исследования последних лет показывают, к сожалению, что новое поколение очень мало знает об одной из самых значительных страниц истории - Второй мировой войне. Интерес к этой теме падает по мере того, как уходят свидетели той эпохи. В Яд Вашеме решили сделать все, что возможно, чтобы не дать героическим историям военных лет исчезнуть, уйти незамеченными из коллективной памяти.Помимо выставки, проект "Я выжил в той войне" включает в себя семинары и круглые столы с ветеранами и людьми, пережившими Холокост, предоставляя им возможность рассказать свои истории молодежи, сохранить эту Память для следующих поколений.