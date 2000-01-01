09.05 12:07 MIGnews.com

Парад Победы в Петах-Тикве

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8 мая в Петах-Тикве прошел традиционный Парад Победы. В праздничном шествии приняли участие около тысячи жителей города, среди них ветераны войны и их семьи. Возглавлял колонну мэр города Ицик Браверман. Парад прошел через центральную улицу города в направлении площади Меясдим, где состоялся торжественный митинг."День Победы – один из главных праздников народа Израиля. Благодаря вашим усилиям, вашему героизму, удивительной стойкости духа – существует сегодня сильное и независимое государство Израиль. Спасибо вам и низкий вам поклон", - обратился к ветеранам мэр города.Перед началом парада, Браверман выступил перед школьниками - сабрами с рассказом о том, что за дата отмечается в Израиле, о какой победе идет речь и почему она так важна для Израиля."Самое важное сегодня – это сохранить память о подвигах той войны и передать эти истории, рассказы молодежи. Героизм еврейских воинов Советской армии во время Второй мировой войны уже давно стал частью израильского национального наследия", - отметил Ицик Браверман.Парад Победы в Петах-ТиквеПарад Победы в Петах-ТиквеПарад Победы в Петах-ТиквеПарад Победы в Петах-ТиквеПарад Победы в Петах-ТиквеПарад Победы в Петах-Тикве