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Парад Победы в Петах-Тикве 09.05 12:07   MIGnews.com

Парад Победы в Петах-Тикве

8 мая в Петах-Тикве прошел традиционный Парад Победы. В праздничном шествии приняли участие около тысячи жителей города, среди них ветераны войны и их семьи. Возглавлял колонну мэр города Ицик Браверман. Парад прошел через центральную улицу города в направлении площади Меясдим, где состоялся торжественный митинг.

"День Победы – один из главных праздников народа Израиля. Благодаря вашим усилиям, вашему героизму, удивительной стойкости духа – существует сегодня сильное и независимое государство Израиль. Спасибо вам и низкий вам поклон", - обратился к ветеранам мэр города.

Перед началом парада, Браверман выступил перед школьниками - сабрами с рассказом о том, что за дата отмечается в Израиле, о какой победе идет речь и почему она так важна для Израиля.

"Самое важное сегодня – это сохранить память о подвигах той войны и передать эти истории, рассказы молодежи. Героизм еврейских воинов Советской армии во время Второй мировой войны уже давно стал частью израильского национального наследия", - отметил Ицик Браверман.
Парад Победы в Петах-Тикве
Парад Победы в Петах-Тикве
Парад Победы в Петах-Тикве
Парад Победы в Петах-Тикве
Парад Победы в Петах-Тикве
Парад Победы в Петах-Тикве
Парад Победы в Петах-Тикве
Парад Победы в Петах-Тикве
Парад Победы в Петах-Тикве
Парад Победы в Петах-Тикве
Парад Победы в Петах-Тикве
Парад Победы в Петах-Тикве
Парад Победы в Петах-Тикве
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