09.05 00:32 MIGnews.com

Нетта Барзилай вышла в финал Евровидения

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Израильская певица, Нетта Барзилай, выступавшая под номером семь с песней "Toy" в полуфинале песенного конкурса Евровидение по результатам зрительского голосования вышла в финал.Теперь ей предстоит побороться в финале конкурса, который состоится в субботу, 12 мая. Напомним, что по мнению букмекеров у израильской композиции есть очень высокие шансы на победу.Кроме Израиля в финал попали так же представители Австрии, Эстонии, Кипра, Литвы, Чехии, Болгарии, Албании, Финляндии, Ирландии.