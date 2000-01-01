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Нетта Барзилай вышла в финал Евровидения 09.05 00:32   MIGnews.com

Нетта Барзилай вышла в финал Евровидения

Израильская певица, Нетта Барзилай, выступавшая под номером семь с песней "Toy" в полуфинале песенного конкурса Евровидение по результатам зрительского голосования вышла в финал.

Теперь ей предстоит побороться в финале конкурса, который состоится в субботу, 12 мая. Напомним, что по мнению букмекеров у израильской композиции есть очень высокие шансы на победу.

Кроме Израиля в финал попали так же представители Австрии, Эстонии, Кипра, Литвы, Чехии, Болгарии, Албании, Финляндии, Ирландии.
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