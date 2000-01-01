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pixabay.com 09.05 22:22   MIGnews.com

Ученые: скрипки Страдивари звучат хуже современных

Группа ученых из Франции и США провела исследование, в ходе которого сравнила звучание скрипок, созданных известным итальянским мастером Антонио Страдивари и современных инструментов, сообщает France Presse.

В исследовании приняли участие 137 человек, среди которых были как неискушенные, так и опытные слушатели. Участникам эксперимента предлагалось оценить звучание трех скрипок не старше 10 лет и трех скрипок Страдивари.

Прослушивание происходило в двух залах — в Нью-Йорке и Париже. В обеих городах слушатели отдали предпочтение современным инструментам. Сами скрипачи, которые не знали происхождение инструмента, также в большинстве случаев выбрали современные.

Антонио Страдивари изготовил около 1100 инструментов, из которых до наших дней дошли 650. Лучшие из них были созданы на границе 17 и 18 веков.
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