09.04 09:58 MIGnews.com

Израильский сериал номинирован на Каннском фестивале

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Новый сериал "Когда герои летают", который только будет транслироваться на 12-ом израильском канале, поборется за главную награду Международного канского фестиваля сериалов.Первую серию показали на торжественном мероприятии 8 апреля. Премьеру посетили исполнители главных ролей Нинетт Тайеб, Томер Капон, Моше Ашкенази и Дан Мор. Сериал был снят режиссером Омри Гивоном, он же выступил и сценаристом. Сценарий основан на книге "Ради нее герои летают" покойного израильского писателя Амира Гутфройнда.Сюжет сериала повторяет книжный: в эпицентре истории оказываются четверо друзей-ветеранов бригады "Голани". В наше время они отправляются в Колумбию для поисков подруги одного из них и сестры другого, которая была объявлена погибшей 12 лет назад, во время Второй Ливанской войны. В ходе путешествия открываются старые раны, каждому из друзей придется бороться с своими демонами. В результате им придется переосмыслить смысл таких понятий, как дружба, жертва и любовь.После показа первой серии исполнителей главных ролей приветсвовали овациями.