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Израильский сериал номинирован на Каннском фестивале 09.04 09:58   MIGnews.com

Израильский сериал номинирован на Каннском фестивале

Новый сериал "Когда герои летают", который только будет транслироваться на 12-ом израильском канале, поборется за главную награду Международного канского фестиваля сериалов.

Первую серию показали на торжественном мероприятии 8 апреля. Премьеру посетили исполнители главных ролей Нинетт Тайеб, Томер Капон, Моше Ашкенази и Дан Мор. Сериал был снят режиссером Омри Гивоном, он же выступил и сценаристом. Сценарий основан на книге "Ради нее герои летают" покойного израильского писателя Амира Гутфройнда.

Сюжет сериала повторяет книжный: в эпицентре истории оказываются четверо друзей-ветеранов бригады "Голани". В наше время они отправляются в Колумбию для поисков подруги одного из них и сестры другого, которая была объявлена погибшей 12 лет назад, во время Второй Ливанской войны. В ходе путешествия открываются старые раны, каждому из друзей придется бороться с своими демонами. В результате им придется переосмыслить смысл таких понятий, как дружба, жертва и любовь.



После показа первой серии исполнителей главных ролей приветсвовали овациями.
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