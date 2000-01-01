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Отменены гастроли Большого театра во Франции 09.03 23:26   MIGnews.com

Отменены гастроли Большого театра во Франции

Государственный академический Большой театр отменил гастроли во Франции, которые должны были пройти 10-15 марта. Как сообщил гендиректор ГАБТ Владимир Урин, причиной стало решение французских властей запретить массовые мероприятия с численностью более 1 тысяч человек, пишет пресс-служба.

По словам Урина, выступления должны были состояться в Парижской филармонии, однако она закрывается, так как ее зал рассчитан на 2,4 тысячи мест. По той же причине стали невозможными выступления в зале Зернового рынка в Тулузе.

Гендиректор театра добавил, что представители ГАБТ уже связались со всеми контрагентами и проинформировали, что вылет труппы из Москвы 9 марта не состоится.


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