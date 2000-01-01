09.01 18:00 MIGnews.com

Музей мадам Тюссо убрал фигуры принца Гарри и Меган Маркл

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News 13 сообщает, что Музей мадам Тюссо в Лондоне убрал фигуры принца Гарри и Меган Маркл с выставки после того, как они заявили, что хотят отказаться от своего статуса в королевской семье.Герцогиня Сассекская Меган Маркл и ее супруг принц Гарри объявили, что собираются стать финансово независимыми.Они хотят жить на две страны – между Великобританией и Северной Америкой, а также отказаться от обязанностей "старших" членов королевской семьи, о чем сообщили в своем официальном аккаунте в Instagram.