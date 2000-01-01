Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











09.01 18:00   MIGnews.com

Музей мадам Тюссо убрал фигуры принца Гарри и Меган Маркл

News 13 сообщает, что Музей мадам Тюссо в Лондоне убрал фигуры принца Гарри и Меган Маркл с выставки после того, как они заявили, что хотят отказаться от своего статуса в королевской семье.

Герцогиня Сассекская Меган Маркл и ее супруг принц Гарри объявили, что собираются стать финансово независимыми.

Они хотят жить на две страны – между Великобританией и Северной Америкой, а также отказаться от обязанностей "старших" членов королевской семьи, о чем сообщили в своем официальном аккаунте в Instagram.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
17:12
"Герой всей страны": состоялись похороны Моти Бен Шабата
17:02
Путин пронаблюдал на запуском гиперзвуковых ракет в Крыму
16:21
Видео: самоуправляемые машины Mobileye на улицах Иерусалима
16:13
Time раскритиковали за описание Сулеймани "для детей"
16:01
Актер Моше Ивги осужден за развратные действия
15:43
МО РФ вооружат новенькими "Удавами"
15:31
Психиатры: Лейфер симулирует и может предстать перед судом
14:52
Украинский Боинг был сбит ракетой Тор-1
14:45
Кардиологи назвали главное правило здорового питания
14:24
Жуткое ДТП в Иране: два десятка погибших
14:11
Новая партия правых получит 9 мандатов
14:03
В Иран прибыли украинские специалисты
13:45
Беннет, Перец, Смотрич и Бен Гвир - в одной партии
13:42
В здании Центробанка в Москве прогремел взрыв  
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus