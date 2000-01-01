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Названы лауреаты премии Золотой Глобус | Фото: Thinkstock09.01 09:12   MIGnews.com

Названы лауреаты премии Золотой Глобус

В воскресенье, 8 января в Лос-Анджелесе состоялась торжественная 74-я церемония вручения премии "Золотой глобус", которая считается самой значимой наградой после Оскара.

Считается, что фильмы или актеры, получившие "Золотой глобус" имеют все шансы стать и лауреатами самой престижной премии в кинематографе - Оскар.



В этот вечер бесспорным триумфатором стал мюзикл "Ла-ла-ленд" Дэмьена Шазелла, который так же получил награду как лучший режиссер.

Лучшим драматическим фильмом был назван "Лунный свет" режиссера Барри Дженкинса.

Премию актер года, за лучшую роль в драматическом фильме получил восходящая звезда, брат знаменитого Бена Аффлека - Кейси Аффлек за роль Ли Чандлера в "Манчестер у моря".

Лучшей актрисой драматического жанра стала – Изабель Юппер за фильм "Она".

Лучшими в комедийном жанре стали Райан Гослинг – "Ла-Ла Ленд" , лучшая актриса – Эмма Стоун –тот же "Ла-Ла Ленд".

Лучший сценарий – Дэмьен Шазелл – "Ла-Ла Ленд".

Лучшая музыка к фильму – Джастин Гурвич – "Ла-Ла Ленд".

Лучшая песня – City of Stars – "Ла-Ла Ленд" – музыка: Джастин Гурвич, слова: Бендж Пасек, Джастин Пол.

Лучший анимационный фильм – "Зверополис".

Лучший фильм на иностранном языке – "Она" (Франция).

Во время вручения награды за лучший иностранный фильм могла произойти курьезная ситуация, так как премию вручала актриса из Израиля, ставшая уже голливудской звездой - Галь Гадот, а одной из работ, номинированной на премию был фильм иранского режиссера, и многие гадали захочет ли он принять награду из рук Израильтянки.


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