09.01 09:12 MIGnews.com

Названы лауреаты премии Золотой Глобус

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В воскресенье, 8 января в Лос-Анджелесе состоялась торжественная 74-я церемония вручения премии "Золотой глобус", которая считается самой значимой наградой после Оскара.Считается, что фильмы или актеры, получившие "Золотой глобус" имеют все шансы стать и лауреатами самой престижной премии в кинематографе - Оскар.В этот вечер бесспорным триумфатором стал мюзикл "Ла-ла-ленд" Дэмьена Шазелла, который так же получил награду как лучший режиссер.Лучшим драматическим фильмом был назван "Лунный свет" режиссера Барри Дженкинса.Премию актер года, за лучшую роль в драматическом фильме получил восходящая звезда, брат знаменитого Бена Аффлека - Кейси Аффлек за роль Ли Чандлера в "Манчестер у моря".Лучшей актрисой драматического жанра стала – Изабель Юппер за фильм "Она".Лучшими в комедийном жанре стали Райан Гослинг – "Ла-Ла Ленд" , лучшая актриса – Эмма Стоун –тот же "Ла-Ла Ленд".Лучший сценарий – Дэмьен Шазелл – "Ла-Ла Ленд".Лучшая музыка к фильму – Джастин Гурвич – "Ла-Ла Ленд".Лучшая песня – City of Stars – "Ла-Ла Ленд" – музыка: Джастин Гурвич, слова: Бендж Пасек, Джастин Пол.Лучший анимационный фильм – "Зверополис".Лучший фильм на иностранном языке – "Она" (Франция).Во время вручения награды за лучший иностранный фильм могла произойти курьезная ситуация, так как премию вручала актриса из Израиля, ставшая уже голливудской звездой - Галь Гадот, а одной из работ, номинированной на премию был фильм иранского режиссера, и многие гадали захочет ли он принять награду из рук Израильтянки.