Ведущий “Золотого глобуса” пошутил по поводу “кибератак” РФ
Во время церемонии вручения кинопремии “Золотой глобус” ведущий Джим Фэллон пошутил по поводу обвинений, которые Вашингтон выдвигает в адрес Москвы, пишет РИА Новости.
США неоднократно обвиняли РФ в кибератаках, а также попытках вмешаться в ход президентских выборов. Москва считает обвинения безосновательными. В WikiLeaks заявили, что доклад о хакерских атаках основан на информации СМИ и соцсетей. По словам победителя президентских выборов Дональда Трампа, “никаких доказательств вмешательства нет”.
Во время церемонии вручения кинопремии, Фэллон сказал, что голоса подсчитывала “фирма Ernst & Young & Putin”, хотя на самом деле британская аудиторская компания называется Ernst & Young.
Отметим, что абсолютным триумфатором премии стал мюзикл “Ла-ла-ленд”, который получил семь наград.