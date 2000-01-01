09.01 18:10 MIGnews.com

Ведущий “Золотого глобуса” пошутил по поводу “кибератак” РФ

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Во время церемонии вручения кинопремии “Золотой глобус” ведущий Джим Фэллон пошутил по поводу обвинений, которые Вашингтон выдвигает в адрес Москвы, пишет РИА Новости.США неоднократно обвиняли РФ в кибератаках, а также попытках вмешаться в ход президентских выборов. Москва считает обвинения безосновательными. В WikiLeaks заявили, что доклад о хакерских атаках основан на информации СМИ и соцсетей. По словам победителя президентских выборов Дональда Трампа, “никаких доказательств вмешательства нет”.Во время церемонии вручения кинопремии, Фэллон сказал, что голоса подсчитывала “фирма Ernst & Young & Putin”, хотя на самом деле британская аудиторская компания называется Ernst & Young.Отметим, что абсолютным триумфатором премии стал мюзикл “Ла-ла-ленд”, который получил семь наград.