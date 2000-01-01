Юбилейный концерт Лары Фабиан в Израиле 

Обладательница одного из самых красивых женских голосов современной музыки Лара Фабиан приезжает в Израиль с единственным концертом в декабре 2019 года. Знаменитая певица выступит в нашей стране в ходе международного тура, посвященного своему 50-летнему юбилею, а также 25-летию музыкальной карьеры.
Лара представит в нашей стране уникальное шоу, посвященное всей ее карьере. В грандиозном концерте, названном просто - «50», прозвучат знаменитые классические композиции певицы на французском, английском и других языках. Накануне гастролей Лара Фабиан пригласила израильских зрителей отметить вместе с ней ее юбилей.
«Я с нетерпением жду нашей встречи в Тель-Авиве, - сказала певица. - Приходите 14 декабря на мой концерт, чтобы вместе прекрасно провести время и отметить мой день рождения!».
Известная своим неповторимым исполнением таких мировых хитов, как «Je suis malade», «Caruso», «Je t'aime», «Adagio» и «I will love again», бельгийка по происхождению, канадка по гражданству и скорее француженка по образу и состоянию души, Лара Фабиан считает себя не просто певицей, а поэтессой с голосом – ведь тексты для своих песен она пишет сама. О ней говорят: она женщина, которая лучше всех поет о любви. Даже на репетициях перед пустым залом Лара заново проживает каждую песню.
Эта певица редко появляется на светских мероприятиях и на страницах таблоидов, но ее любят миллионы ценителей качественной музыки, что и подтверждают более 20 миллионов ее альбомов, проданных по всему миру. Впервые о ней заговорили после победы на конкурсе молодых талантов «Трамплин» в 1986 году, где она взяла сразу три главных награды. Главным призом была запись пластинки, и через год у Фабиан вышел первый альбом.
В 1988 году Лара приняла участие в «Евровидении» с песней «Croire» (верить) и заняла тогда четвертое место. Эта небольшая, но важная победа стала для Лары стартом ее международной карьеры. В Европе пластинка «Croire» разошлась тиражом в 600 тысяч экземпляров, а также была переиздана на немецком и английском языках.
После переезда в Канаду в 1990 году Ларе, достаточно известной и любимой в Европе, пришлось все начать с нуля. Она собирает материал для нового альбома и становится основательницей собственного звукозаписывающего лейбла и издательской компании.
В 1991-м появляется на свет ее первый диск, записанный в Канаде, названный просто – «Lara Fabian», синглы из которого «Le jour ou tu partiras» и «Qui pense a l’amour» раскупаются мгновенно. Ее песни крутят на популярных радиостанциях, и Фабиан в одночасье становится знаменитой – сначала в Канаде, а затем и во всем мире. В 1994 году выходит ее второй альбом «Carpe Diem», и через две недели после выхода становится золотым.
Знаменательно, что позднее песня «Si tu m’aimes» из этого же альбома была исполнена самой Ларой, только уже на португальском языке и стала саундтреком к сериалу «Клон». Тогда же, в 1994 году, Лара представила свой спектакль «Sentiments acoustiques» в 25 городах Канады и в 1995 году на церемонии «ADISQ awards» (канадской ассоциации звукозаписи) артистка получает награду как «Лучший исполнитель года» и за «Лучший спектакль».
Кроме активной творческой деятельности в этот период, Лара Фабиан начинает принимать активное участие в благотворительных акциях и в дальнейшем в течение многих лет помогает Ассоциации детей с пороком сердца, а также Ассоциации «Arc-en-Ciel» («Радуга»), цель которой - исполнить мечты больных детей. И все это было только началом удивительно яркой и вдохновляющей карьеры нынешней звезды мирового масштаба Лары Фабиан.
В одном из своих интервью на вопрос журналиста: «За что вас любит публика?» Лара Фабиан с улыбкой ответила: «Прежде всего, за то, что я такая же, как они. Я - самая обыкновенная молодая женщина, у которой нет ни пронзительного ума Альберта Эйнштейна, ни божественных форм Клаудии Шиффер».
Мировой тур «50» станет логичным продолжением творческого пути певицы после выпуска английского альбома «Camouflage» (2017), получившего положительные отзывы критиков, и выхода ее французского альбома «Papillon» в феврале 2019 года.
Масштабное, продуманное до мелочей, и в тоже время элегантное шоу, посвященное любви, музыке и уникальной карьере неподражаемой артистки, будет великолепным подарком ее поклонникам в честь ее личного юбилея и 25-летия творческой карьеры.
Тур «50» начался в Северной Америке в сентябре 2019 года и будет включать такие крупные города, как Монреаль, Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Париж, Лондон, Брюссель, Москва, Киев, Афины и многие другие.
Не пропустите! Великолепное шоу «50» пройдет 14 декабря 2019 года в зале «Менора Мивтахим» в Тель-Авиве.
Организаторы гастролей - «Шмуэль Цемах ЛТД» - Йоав Цемах совместно со
Шрагой Баром.
Photos by Lara Fabian Productions and Geneviève Charbonneau Photographer.