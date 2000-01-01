08.10 14:02 MIGnews.com

В Иерусалиме почтили память Оскара Шиндлера

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Группа израильтян, чьи родственники были спасены промышленником Оскаром Шиндлером во времена Холокоста, посетила его могилу в Иерусалиме в понедельник, 7 октября, чтобы отметить 45 лет со дня его смерти.Почтить память Шиндлера на католическом кладбище горы Сион пришли дети тех, кого он спас, и одна женщина, спасенная им в то страшное время. Руфь Сакс, 93 лет, была среди 1200 человек, которых Шиндлер спас от нацистов, заявив, что она была вынуждена работать на заводе, который поставлял боеприпасы для немецкой армии.Она сказала 13-му каналу: "Вся моя семья, мои родители и мой брат, они все погибли во время Холокоста". Сакс была среди группы из нескольких сотен работниц, которые едва не погибли после того, как были отправлены в Освенцим по ошибке - как показано в фильме Стивена Спилберга 1994 года "Список Шиндлера".Немецких чиновников было практически невозможно убедить в ошибочности этого решения. Но благодаря кампании лоббирования и взяток должностным лицам Шиндлер справился с этим через несколько недель: "Мы не верили, когда прибыли в Освенцим, что мы выберемся оттуда", - сказала она.Также на кладбище присутствовала Леа Гутерман, чьи родители, спасенные Шиндлером, "воспитали пятерых детей. Эти пятеро детей воспитали 36 внуков и более 120 или 150 правнуков - после 120 мы перестали считать".Она сказала перед надгробной плитой Шиндлера: "Они все ваши, они все евреи ... это все, сделали вы".До своих героических подвигов, Шиндлер служил шпионом для нацистской разведки в Чехословакии до 1940 года. О нем ходили слухи как о пьющем, играющем и любящем женщин человеке. Лили Хабер, чей отец был спасен Шиндлером, рассказала 13-му каналу, что эта история является доказательством того, что нельзя вешать на людей ярлыки."Он был испорчен, пьяный и жадный - все это правда", - сказала она. "Но я жива благодаря нему".Оскар Шиндлер умер в 1974 году и был похоронен в Иерусалиме - единственный бывший член нацистской партии, когда-либо удостоенный этого.