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Сьюзанн Вега даст 2 концерта в Израиле 08.08 18:37   MIGnews.com

Сьюзанн Вега даст 2 концерта в Израиле

Американская певица Сьюзанн Вега (Suzanne Vega) в следующем месяце вернется в Израиль. Она даст два уникальных концерта с сопровождением Симфонического оркестра Раананы.

Первое шоу Веги состоится на Фестивале Тамар в Масаде 26.092018. В четверг, 27 сентября, певица даст второй концерт - выйдет на сцену в Конгресс-центре Хайфы., пишет JPost.

Народная певица, которая приобрела известность в 1980-х годах, выпустила 9 студийных альбомов. Ее самые известные песни включают "Luka", "Tom's Diner" и "Left of Center".

Вега в последний раз выступала в Израиле три года назад - отыграла два концерта в Тель-Авиве с израильской филармонией.


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