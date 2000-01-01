08.08 18:37 MIGnews.com
Сьюзанн Вега даст 2 концерта в Израиле
Американская певица Сьюзанн Вега (Suzanne Vega) в следующем месяце вернется в Израиль. Она даст два уникальных концерта с сопровождением Симфонического оркестра Раананы.
Первое шоу Веги состоится на Фестивале Тамар в Масаде 26.092018. В четверг, 27 сентября, певица даст второй концерт - выйдет на сцену в Конгресс-центре Хайфы., пишет JPost
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Народная певица, которая приобрела известность в 1980-х годах, выпустила 9 студийных альбомов. Ее самые известные песни включают "Luka", "Tom's Diner" и "Left of Center".
Вега в последний раз выступала в Израиле три года назад - отыграла два концерта в Тель-Авиве с израильской филармонией.
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