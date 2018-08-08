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В Старом городе Иерусалима найдено уникальное украшение | Фото:08.08 13:01   MIGnews.com

В Старом городе Иерусалима найдено уникальное украшение

В ходе раскопок в Старом городе Иерусалима археологи обнаружили уникальное ювелирное украшение, а именно – золотую женскую серьгу, возраст которой оценивают в 2200 лет.

Об этом в среду, 8 августа сообщает The Times of Israel.





На найденном в Городе Давида украшении изображена голова животного с рогами.

Ученые рассказали журналистам, что это редкий арефакт второго-третьего веков до нашей эры.

По словам исследователей, эта находка действительно уникальна, поскольку относится к Эллинистическому периоду, который начался после внезапной смерти Александра Македонского (в 323 году до нашей эры).

Ученые отмечают, что это время, за которое об истории Иерусалима сохранилось не очень много сведений.

По словам профессора Юваля Гадота из Тель-Авивского университета, речь идет о первом ушном украшении, найденном на территории Иерусалима в пределах архитектурных объектов, отнесенных именно к Эллинистическому периоду.

Ученый рассказал журналистам, что ранее археологи находили только глиняную утварь и монеты, которые можно было отнести к тому же периоду.


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