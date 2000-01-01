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Израильский сериал завоевал престижную награду | Фото:08.05 10:08   MIGnews.com

Израильский сериал завоевал престижную награду

Новый израильский телевизионный сериал "В спектре" (On the Spectrum) от канала YES завоевал высшую награду на международном фестивале Series Mania Festival, который проходил во французском городе Лилле.

Об этом во вторник, 8 мая сообщает The Times of Israel.

Ожидается, что телевизионное шоу привлечет внимание не только израильских, но и иностранных зрителей, поскольку речь в нем пойдет о трех молодых людях, страдающих от аутизма и живущих под одной крышей.

По данным издания, первый эпизод нового сериала израильские зрители смогут увидеть уже 22-го мая.

Отметим, что фестиваль Series Mania Festival в этом году проводился в девятый раз.

Уточняется, что в прошлом году YES также заполучил его высшую награду за телевизионную судебную драму под названием "Да, Ваша честь" (Yes Your Honor), права на показ которой впоследствии выкупил Showtime.
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