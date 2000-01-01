Буквально несколько недель назад в амфитеатре Кейсарии проходили съемки нового клипа пианистов Bel Suono и легендарной Ярдены Арази. Над древним театром звучала чудесная мелодия одной из самых любимых израильских песен "Ата ли эрец" в совершенно неожиданном уникальном исполнении.
Многоголосые туристы умолкали, с интересом наблюдая за происходящим: три концертных рояля, виртуозные пианисты – красавцы-музыканты Bel Suono и великолепная Ярдена, чей голос знают и любят несколько поколений израильтян:
– Тен ли зман, хошет ли яд,
Ад негале беяхад эт ха-арец…
Интересно, что успешная музыкальна карьера Ярдены Арази началась с русской песни "За окошком свету мало", переведенной на иврит. А сегодня один из ее хитов, рожденных в Израиле, звучит в красивейшей фортепианной аранжировке, созданной солистами знаменитого московского трио.
"Ата ли эрец" названа самой любимой израильской песней, согласно рейтингу журнала "Ле Иша". Вместе с Ярденой Арази страна поет ее с 1984 года. Новый клип стал подарком от музыкантов Bel Suono к 70-летию Израиля.
Во время съемок – на открытой площадке, под палящим солнцем – ребята трудились, не останавливаясь, терпеливо делая дубль за дублем. Их работоспособность восхитила всю съемочную группу.
Очень скоро, уже в конце мая, фортепианное трио Bel Suono впервые выступит у нас с концертами. Его солисты Кирилл Гущин, Максим Тарасов и Василий Опалев – талантливые исполнители, получившие образование в самых престижных музыкальных ВУЗах России, лауреаты всероссийских и международных конкурсов. Молодые, обаятельные, артистичные, они мастерски владеют инструментом, обладают прекрасными навыками композиции и импровизации.
Проект Bel Suono существует уже семь лет, он по-своему уникален. Это единственный в мире коллектив, работающий в формате фортепианного шоу. "По сути, это маленький оркестр из трех роялей, – рассказывает его создательница и продюсер Лейла Фаттахова. – Даже когда ребята играют без сопровождения и кто-то солирует, а кто-то аккомпанирует, создается впечатление, что играет целый оркестр".
Ребятам из Bel Suono нравится делать классическую музыку популярной. Люди, побывавшие на их концертах, открывают для себя целый мир, о котором не имели представления, удивляются, что раньше его не знали. И испытывают желание прийти еще, узнать больше.
Репертуар коллектива действительно поражает разнообразием. В программе Piano Magic Show вместе с "Либертанго" и "Болеро" звучат "Венгерская рапсодия" Листа и "Времена года" Вивальди. В авторской обработке солистов Bel Suono по-новому предстают Сен-Санс и Бизе, Бах и Бетховен, Чайковский и Мусоргский. Публика горячо принимает лучшие произведения из альбомов Bel Suono, написанные солистами проекта – "Метель", "Сафари" и невероятный "Мегаполис".
"В Израиль мы едем не просто так, – рассказывают бель-суоновцы, – в наших соцсетях около 70% пользователей живут за границей, в том числе многие в Израиле. Мы приезжаем к вам впервые, привезем израильтянам наши самые-самые хиты и сыграем то, что имеет наибольший отзыв в соцсетях и на yotube, где у нас тысячи подписчиков".
Концерты обещают быть отличными: живая музыка, гармония, драйв! Новое необычное звучание и удивительный антураж – три рояля на одной сцене, а вместе с ними – аккомпанирующий состав музыкантов. Вас ждет ни на что не похожее увлекательное путешествие в мир классического кроссовера, настоящее Piano Magic Show!