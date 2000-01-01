Актриса Линда Картер пришла на бал в еврейской короне
Актриса Линда Картер, известная своими экстравагантными платьями и диковинными головными уборами, стала королевой традиционного благотворительного балла Met Gala, который прошел в понедельник в Нью-Йорке.
Актриса, прославившаяся главной ролью в телевизионном сериале "Чудо-женщина", удивила гостей балла своими аксессуарами, а именно – короной в еврейском стиле с надписью на иврите и звездой Давида в волосах.
По данным издания, Линда Картер остановила выбор на массивных серьгах и колье, ставших отличным дополнением к сдержанному серому костюму, разработанному известным дизайнером Заком Поснером.
Отметим, что в прошлом году мероприятие Met Gala помогло собрать 12 миллионов долларов США на благотворительность. Посетить его можно только по приглашению, а стоимость столика составляет от 30000 до 275000 долларов.