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Актриса Линда Картер пришла на бал в еврейской короне | Фото:08.05 20:13   MIGnews.com

Актриса Линда Картер пришла на бал в еврейской короне

Актриса Линда Картер, известная своими экстравагантными платьями и диковинными головными уборами, стала королевой традиционного благотворительного балла Met Gala, который прошел в понедельник в Нью-Йорке.

Об этом во вторник, 8 мая сообщает The Times of Israel.

Актриса, прославившаяся главной ролью в телевизионном сериале "Чудо-женщина", удивила гостей балла своими аксессуарами, а именно – короной в еврейском стиле с надписью на иврите и звездой Давида в волосах.

По данным издания, Линда Картер остановила выбор на массивных серьгах и колье, ставших отличным дополнением к сдержанному серому костюму, разработанному известным дизайнером Заком Поснером.

Отметим, что в прошлом году мероприятие Met Gala помогло собрать 12 миллионов долларов США на благотворительность. Посетить его можно только по приглашению, а стоимость столика составляет от 30000 до 275000 долларов.
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