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В России отпразднуют День Победы по еврейскому календарю | Фото: Thinkstock08.05 12:07   MIGnews.com

В России отпразднуют День Победы по еврейскому календарю

Россия 22 мая станет одним из центров торжеств по случаю Дня спасения и освобождения – нового международного праздника, отмечаемого по еврейскому календарю в честь победы над фашизмом.

Утром в этот день представители еврейской общины возложат венки к могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены, а за день до этого в Московской хоральной синагоге сотни прихожан соберутся на главную молитву во славу воинов-освободителей, сообщили в пресс-службе Российского еврейского конгресса.

На мероприятия в Москву из Израиля приедет толкователь Торы раввин Шмуэль Элиэзер Штерн – глава раввинского суда и один из ведущих духовных лидеров иудаизма.

Памятные церемонии пройдут более чем в 50 городах России, Белоруссии, Украины, Азербайджана, а также в Париже, Лондоне, Берлине, Франкфурте, Лейпциге, Вене и Амстердаме, передает Интерфакс.

В Израиле главная молитва в рамках Дня спасения и освобождения прозвучит у Стены плача. 22 мая на горе Герцля в Иерусалиме состоится приуроченная к этому празднику акция "Бессмертный полк". С портретами героев-красноармейцев пройдут жители еврейского государства, в том числе раввины.

Новый еврейский праздник впервые стал широко отмечаться с 2015 года – года 70-летия Победы. Автором идеи стал вице-президент Российского еврейского конгресса, президент Фонда горских евреев СТМЭГИ Герман Захарьяев. Он получил поддержку обоих главных раввинов Израиля, израильских политиков и международных еврейских организаций. Презентация новой даты прошла в кнессете и в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

По своей сути День спасения и освобождения – праздник молитв и благодарности за спасение евреев от тотального геноцида. Евреям в этот день предписано веселиться и радоваться чудесному освобождению, как на Песах, и чудесному спасению, как на Хануку и Пурим. Для праздника была выбрана дата 26 ияра, на которую выпало 9 мая 1945 года, когда капитулировал Третий рейх.
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