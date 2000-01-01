Первую книгу о Гарри Поттере впервые издали на идиш
Шведское издательство Olniansky Tekst Farlag впервые выпустило в продажу книгу "Гарри Поттер и философский камень".
Первую из семи книг о молодом волшебнике авторства всемирно известной британской писательницы Джоан Роулинг перевел 29-летний Арун Виснават – сына американской поэтессы Гитл Шехтер-Вишванат, творившей на идиш, а его отец отец преподавал идиш в Колумбийском университете.
По состоянию на пятницу, 7 февраля, книга уже появилась на полках магазинов Швеции, одним из официальных языков которой, к слову, является идиш.