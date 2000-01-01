08.02 09:07 MIGnews.com

Первую книгу о Гарри Поттере впервые издали на идиш

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Шведское издательство Olniansky Tekst Farlag впервые выпустило в продажу книгу "Гарри Поттер и философский камень".Первую из семи книг о молодом волшебнике авторства всемирно известной британской писательницы Джоан Роулинг перевел 29-летний Арун Виснават – сына американской поэтессы Гитл Шехтер-Вишванат, творившей на идиш, а его отец отец преподавал идиш в Колумбийском университете.По состоянию на пятницу, 7 февраля, книга уже появилась на полках магазинов Швеции, одним из официальных языков которой, к слову, является идиш.