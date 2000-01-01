Израильтяне получили раввинский приз за добрый старт-ап
6 ноября в Лондоне в исторической синагоге Bevis Marks Synagogue состоялась ежегодная премия Совета раввинов Европы CER Prize, которой награждаются проекты, основанные на еврейском принципе «тикун олам» - улучшение мира. В этому году призерами стали два израильских и один английский старт-ап.
Премия CER Prize - это ежегодный конкурс IT-проектов, учрежденный Советом раввинов Европы в 2013 году. Главным критерием оценки проектов является то, насколько проект направлен на изменение мира в лучшую сторону. Участниками конкурса могут стать представители Израиля, России и стран Европы любой национальности и вероисповедания. Занявший первое место проект получает 26 000 евро, второе и третье места - по 18 000 евро.
В 2019 году было получено более 500 заявок, а 6 ноября в Лондоне определились победители:
1 место: Яаэль Замир и проект Embryonics (Израиль) - передовые алгоритмы искусственного интеллекта, которые оптимизируют и значительно повышают эффективность ЭКО (можно посмотреть по ссылке)
2 место: Елена Синель и проект Acorn Aspirations (Великобритания) - платформа для молодых людей в возрасте 12-18 лет для изучения искусственного интеллекта, машинного обучения и науки о данных (можно посмотреть по ссылке)
3 место: Йехуда Эльрам и проеккт EggXYT - инновационная биотехнология для совершенствования инкубаторов (по ссылке)
Президент Совета раввинов Европы, главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт в своем выступлении поздравил всех лауреатов премии и рассказал о главных ее целях:
«Технологии и инновации меняют привычный для нас мир. Ручной труд заменяется роботами и алгоритмами, медицина, транспорт и другие отрасли переживают настоящую революцию. Может показаться, что теперь мы под защитой высоких технологий, но на самом же деле наш мир становится все более уязвимым.
Мы убеждены, что технологическую революцию нужно поддерживать в правильном русле. Ежегодное награждение талантливых интернет-предпринимателей – это наш вклад в улучшение мира и гарантия лучшего будущего для наших детей, которые будут жить в мире новейших технологий, роботов и кибер-преступности.
«Тикун Олам» - это еврейский принцип исправления мира. Тогда как многие предприниматели мотивированны исключительно прибылью, вокруг нас немало тех, кто ставит цель улучшить жизнь людей превыше финансовых результатов. Мы хотим помогать этим людям - талантливым и самоотверженным предпринимателям».
Призы участникам вручали главный раввин Москвы, президент СРЕ Пинхас Гольдшмидт, глава попечительского совета СРЕ Борис Минц, а также жюри конкурса.