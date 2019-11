07.11 14:19 MIGnews.com

Легендарная хеви-метал-группа Iron Maiden выступит в Израиле

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Ожидание закончилось. Величайшая хеви-метал-группа Вселенной наконец-то выступит в Израиле! Концертный сезон на стадионе «Блюмфельд» откроется масштабным и впечатляющим шоу группы Iron Maiden, которое многие международные музыкальные критики назвали лучшей постановкой года.Iron Maiden выступит в Израиле в 2020 году в рамках своего мегауспешного мирового турне LEGACY OF THE BEAST WORLD TOUR. «Железная дева» впервые прибудет в нашу страну в полном составе, включая солиста Брюса Дикинсона, легендарного гитариста Адриана Смита и, конечно, басиста и основателя группы Стива Харриса.Британскую группу Iron Maiden называют одной из основоположников жанра хеви-метал. Начав выступать в конце 1970-х, «Железная дева» покорила весь мир и по сей день остается живой легендой рок-музыки, по-прежнему собирая полные стадионы. Под руководством своего бессменного лидера, бас-гитариста Стива Харриса группа прошла путь от выступлений в лондонских пабах до мировых турне. Iron Maiden продали свыше 100 миллионов копий альбомов по всему миру и поставили множество рекордов по числу зрителей на концертах.LEGACY OF THE BEAST WORLD TOUR, концерты которого проходят на огромных стадионах, стартовал в 2018 году и охватил страны Европы, Мексику, Северную и Южную Америку. И везде выступления Iron Maiden сопровождались полным аншлагом. Более двух миллионов поклонников прославленной группы уже побывали на этом шоу. 100 тысяч из них увидели его на крупнейшем фестивале ROCK IN RIO в Бразилии, где Legacy Of The Beast стал гвоздем программы.В основе шоу лежит сюжет увлекательной мобильной игры Iron Maiden: Legacy of the Beast, разработанной в 2016 году, главным героем которой стал легендарный талисман группы Эдди. Под мощный саундтрек, состоящий из песен Iron Maiden восьмидесятых годов и нескольких хитов из более поздних альбомов, на сцене сменяются невероятные миры, ошеломляющие персонажи и завораживающие спецэффекты.Солист Iron Maiden Брюс Дикинсон отметил: «Мы будем рады представить Legacy Of The Beast Tour всем нашим поклонникам в Израиле. Это шоу – предмет нашей особой гордости, мы получаем великолепные отзывы о нем от наших многочисленных фанатов, которые уже побывали на концертах в Европе, Северной и Южной Америке и Мексике. Шоу в Тель-Авиве будет точно таким же, как и на всех наших концертах в этом турне до сего дня. Оно основано на сюжете нашей мобильной игры LEGACY OF THE BEAST, где разные реинкарнации Эдди переносятся из одного мира Maiden в другой. Игра вдохновила нас на создание сценической постановки, которая проведет зрителей через разные миры и основанные на песнях впечатления. Не так просто создать меняющиеся миры на сцене, мы много думали над их воплощением, и теперь можем сказать, что результатом стало самое зрелищное и определенно самое сложное шоу, которое было у нас до сих пор. В нем есть разные сумасшедшие вещи, в том числе копия самолета Spitfire, который царит над сценой, когда мы играем Aces High . Тонны пиротехники, огромная модель героя греческой мифологии Икара, винтовки, сабли и несколько огнеметов, с которым мне очень нравится забавляться, как вы увидите. И, конечно, у нас есть Эдди, каким вы его еще не знали, и бесчисленные сюрпризы. Я обожаю играть на сцене во всех этих декорациях. Всё предыдущее турне было фантастическим, и мы не можем дождаться, когда выступим с нашим шоу перед вами!».Стив Харрис, басист и основатель группы, добавил: «Мы долго обдумывали сет-лист для этого турне, потому что песни должны подкреплять повествование о сменяющихся мирах на сцене. Мы чувствуем, что создали сильное и сбалансированное сочетание композиций. Часть из них группа не играла в течение многих лет, например, Flight Of Icarus, Sign Of The Cross The Clansman . Рядом с ними песни, которые, как мы знаем, фанаты непременно хотят услышать: The Number Of The Beast The Trooper, 2 Minutes To Midnight , Hallowed Be Thy Name и многие другие, ведущие в путешествие по различным мирам. Мы очень рады представить это шоу в Израиле, поскольку большая часть сет-листа состоит из песен, которые наши фанаты хорошо знают, но никогда не слышали их исполнение вживую со сцены. Вся группа получает огромное удовольствие от выступлений, и мы с нетерпением ждем момента, когда покажем это шоу вам!»Журнал The rolling stones назвал LEGACY OF THE BEAST TOUR группы Iron Maiden «вершиной эскапизма в стиле хеви-метал». Британская газета The Times написала о нем: «мастера преподали урок, как делать шоу».«Если вы захотите учредить премию за лучшее рок-шоу с наградами за декорации, пиротехнику и театральность, то эта постановка Iron Maiden , которая воздействует на чувства и подчиняет их себе, не даст ни одного шанса своим конкурентам и последователям», - отмечает Daily Express.Особым гостем концерта станет одна из самых успешных израильских групп Orphaned Land, объединяющая в своем творчестве элементы европейского метала и народной музыки Ближнего Востока. Музыканты используют старинные народные инструменты (саз, канун, уд, бузуки), 20 видов перкуссии, поют на 6 языках. Образованная в 1991 году группа побывала в мировом турне и выступала на таких крупных фестивалях, как Wacken Open Air, Summer Breeze, Sonisphere и ProgPower.Количество мест ограничено. Цена билета – от 290 шек., в зависимости от выбранного места.Билеты в кассе «ТикетМастер по телефону: *9964 или здесь Остерегайтесь спекулянтов! Приобретайте билеты только у официального дистрибьютора шоу. Чтобы затруднить перепродажу билетов, на них будут указываться имена покупателей. Зрителям предлагается прийти на концерт с удостоверением личности.Photos by John McMurtrieПиар-агентство: SofiaNimelsteinPR&Consulting