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В Лос-Анджелесе состоялась премьера `Мег: Монстр глубины` | Фото:08.08 04:24   MIGnews.com

В Лос-Анджелесе состоялась премьера "Мег: Монстр глубины"

В Лос-Анджелесе состоялась премьера фильма-ужастика "Мег: Монстр глубины", в которой сыграл знаменитый актер Джейсон Стэтхэм, сообщает во вторник, 7 августа Metro.

На мероприятие голливудская звезда пришел в компании своей возлюбленной британской актрисой и моделью Рози Хантингтон-Уайтли.

Стоит отметить, что это первое появление пары на светском мероприятии после долгого перерыва.

Последний раз модель Рози Хантингтон-Уайтли и актер Джейсон Стэтхэм выходили вместе в свет аж в феврале 2017-го, когда Рози еще находилась в ожидании их первенца.

Спустя полтора года пара вновь украсила своим появлением красную дорожку - на этот раз премьерного показа ужастика Джона Тертлтауба "Мег: Монстр глубины" с примечательным слоганом "Кушать подано!".

Поздравить коллегу также пришел Сильвестр Сталлоне, с которым Стэйтем за последние несколько лет снялся в трех частях боевика "Неудержимые".


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