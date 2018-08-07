08.08 04:24 MIGnews.com
В Лос-Анджелесе состоялась премьера "Мег: Монстр глубины"
В Лос-Анджелесе состоялась премьера фильма-ужастика "Мег: Монстр глубины", в которой сыграл знаменитый актер Джейсон Стэтхэм, сообщает во вторник, 7 августа Metro
.
На мероприятие голливудская звезда пришел в компании своей возлюбленной британской актрисой и моделью Рози Хантингтон-Уайтли.
Стоит отметить, что это первое появление пары на светском мероприятии после долгого перерыва.
Последний раз модель Рози Хантингтон-Уайтли и актер Джейсон Стэтхэм выходили вместе в свет аж в феврале 2017-го, когда Рози еще находилась в ожидании их первенца.
Спустя полтора года пара вновь украсила своим появлением красную дорожку - на этот раз премьерного показа ужастика Джона Тертлтауба "Мег: Монстр глубины" с примечательным слоганом "Кушать подано!".
Поздравить коллегу также пришел Сильвестр Сталлоне, с которым Стэйтем за последние несколько лет снялся в трех частях боевика "Неудержимые".
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