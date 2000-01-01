Галь Гадот появится в образе голливудской дивы Хеди Ламарр
Израильская актриса Гал Гадот близится к заключению сделки с телевизионной сетью США Showtime, чтобы продюсировать и сыграть главную роль в сериале о жизни и карьере еврейской кинозвезды и изобретателя Хеди Ламарр.
Гадот сыграет еще одну чудо-женщину, воплотив на экране голливудскую диву первой половины прошлого века, пишет издание Variety со ссылкой на источник, близкий к заключению договора.
Отметим, что израильская звезда сыграет актрису, которая родилась в Австрии, но стала одной из самых известных кинодив своего поколения.
По данным издания, Ламарр обладала не только ошеломляющей красотой и блистательным талантом, но и подарила миру свои изобретения. Так, она изобрела технологий связи, которые помогли во Второй мировой войне начать союзникам блокировать радиоуправляемые торпеды, а в наши дни – пользоваться мобильной связью.
Уточняется, что режиссером автобиографического сериала является продюсер и сценарист "Любовников" Сара Терем.
Также над проектом будут работать супруг Гадот Ярон Варсано.
Издание пока не сообщает, когда зрители смогут увидеть новый сериал.