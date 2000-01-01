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Галь Гадот появится в образе голливудской дивы Хеди Ламарр | Фото:07.08 16:44   MIGnews.com

Галь Гадот появится в образе голливудской дивы Хеди Ламарр

Израильская актриса Гал Гадот близится к заключению сделки с телевизионной сетью США Showtime, чтобы продюсировать и сыграть главную роль в сериале о жизни и карьере еврейской кинозвезды и изобретателя Хеди Ламарр.

Об этом во вторник, 7 августа сообщает The Times of Israel.

Гадот сыграет еще одну чудо-женщину, воплотив на экране голливудскую диву первой половины прошлого века, пишет издание Variety со ссылкой на источник, близкий к заключению договора.

Отметим, что израильская звезда сыграет актрису, которая родилась в Австрии, но стала одной из самых известных кинодив своего поколения.

По данным издания, Ламарр обладала не только ошеломляющей красотой и блистательным талантом, но и подарила миру свои изобретения. Так, она изобрела технологий связи, которые помогли во Второй мировой войне начать союзникам блокировать радиоуправляемые торпеды, а в наши дни – пользоваться мобильной связью.

Уточняется, что режиссером автобиографического сериала является продюсер и сценарист "Любовников" Сара Терем.

Также над проектом будут работать супруг Гадот Ярон Варсано.

Издание пока не сообщает, когда зрители смогут увидеть новый сериал.


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