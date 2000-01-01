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Понтифик представил измененный текст молитвы `Отче наш` 08.06 05:20   MIGnews.com

Понтифик представил измененный текст молитвы "Отче наш"

Глава католической церкви Папа Римский Франциск официально представил одобренный измененный текст молитвы "Отче наш", над которым работали на протяжении 16 лет.

Суть молитвы на языке оригинала (греческом, - ред.) уже утрачена, потому необходимо несколько изменить текст, чтобы каждое произнесенное слово было понятно любому верующему.

Над изучением текста молитвы и его изменением епископы и эксперты работали на протяжении 16 лет, пишет Daily Mail.

Планируется, что во всех католических церквях мира изменения начнут действовать на протяжении нескольких месяцев, начиная с 22 мая, когда обновленный текст утвердили в Ватикане.

В частности, в новой редакции слова молитвы "не введи нас во искушение" будут заменены на "не дай нам поддаться искушению". Таким образом поясняется, что Бог не вводит человека в искушение, а помогает из него выбраться. Вводит в искушение - сатана.

"Отче наш" теперь наиболее близка к своему переводу на французский язык.

Также Франциск считает, что ошибки могли быть допущены уже при записи молитвы, ведь Иисус Христос произносил ее на арамейском языке, а затем она была переведена на греческий, который в то время был каноническим. Уже с греческого молитву перевели на английский.


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