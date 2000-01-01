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Нацфонд Саудии строит 15 гигантских развлекательных центров 07.05 10:30   MIGnews.com

Нацфонд Саудии строит 15 гигантских развлекательных центров

Фонд национального благосостояния королевства Саудовская Аравия обнародовал планы строительства гигантских развлекательных центров в 15 городах страны.



В каждом центре будут расположены кинотеатры, залы для проведения мероприятий, рестораны и магазины. Площадь каждого центра составит 50-100 тысяч квадратных метров.

Первоначальная инвестиция в программу Нацфондом составит 2,7 миллиарда долларов. Предполагается. что к правительственной инициативе присоединятся частные компании.

Строительство развлекательных центров начинается после отмены 40-летнего запрета на демонстрацию кинокартин в Саудовской Аравии
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