07.05 10:30 MIGnews.com

Нацфонд Саудии строит 15 гигантских развлекательных центров

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Фонд национального благосостояния королевства Саудовская Аравия обнародовал планы строительства гигантских развлекательных центров в 15 городах страны.В каждом центре будут расположены кинотеатры, залы для проведения мероприятий, рестораны и магазины. Площадь каждого центра составит 50-100 тысяч квадратных метров.Первоначальная инвестиция в программу Нацфондом составит 2,7 миллиарда долларов. Предполагается. что к правительственной инициативе присоединятся частные компании.Строительство развлекательных центров начинается после отмены 40-летнего запрета на демонстрацию кинокартин в Саудовской Аравии