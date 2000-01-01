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В США уничтожена картина за 3 млн. долларов 07.05 23:24   MIGnews.com

В США уничтожена картина за 3 млн. долларов

В США неизвестный испортил картину современного американского художника Кристофера Вула "Без названия 2004" стоимостью почти в три миллиона долларов, передает Aspen Times.

Инцидент произошел в Оперной галерее в Аспене, штата Колорадо. Мужчина в черных очках и кепке подошел к полотну и дважды ударил по нему ножом.



После этого он развернулся и вышел из галереи. В помещении он провел не более 15 секунд. Поймать мужчину и даже установить его личность пока не удалось.

По словам владельца галереи, картина практически уничтожена, хотя и продолжает оставаться на своем месте в выставочном зале.

Сотрудники музея отметили, что преступник целенаправленно шел именно к полотну Вула, не обратив внимания на картины Пабло Пикассо и Марка Шагала.
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