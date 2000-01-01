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Издатель не станет печатать мемуары Вуди Аллена | Фото:08.03 00:42   MIGnews.com

Издатель не станет печатать мемуары Вуди Аллена

Издатель режиссера Вуди Аллена отменил запланированный выпуск его мемуаров Apropos of Nothing после того, как десятки сотрудников компании устроили забастовку. Об этом сообщает Sky News.

Протестующие ссылались на обвинения, что Аллен изнасиловал свою дочь Дилана Фэрроу.

"Решение отменить публикацию книги мистера Аллена было трудным", - заявил представитель Hachette Book Group. "В HBG мы очень серьезно относимся к нашим отношениям с авторами и не отменяем книги просто так."

"Мы опубликовали и продолжим публиковать много интересных книг. Как издатели мы каждый день следим за тем, чтобы в нашей работе звучали разные голоса и противоречивые мнения."

Книга Аллена должна была выйти в следующем месяце. Он отрицает какие-либо обвинения и никогда не был признан виновным, даже после двух отдельных расследований в 1990-х годах.


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